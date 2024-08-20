Разгром вагнеровцев в Мали: как роспропаганда эпически провалилась и набросилась не на тех туарегов

Разгром туарегами конвоя российских наемников в Мали в конце июля 2024 года стал мощной пощечиной по возможностям россиян в Африке. А также существенно испортил репутацию, которую Пригожин и его группа ЧВК "Вагнер" годами формировали на "черном континенте".

Российской пропаганде пришлось на скорую руку искать хоть какой-то антикризис, чтобы оправдать свое фиаско. В бой были брошены лучшие российские пропагандисты, включая Марию Захарову, медиапирата Шария, а также активирована французская сеть пророссийской пропаганды. Целью всего этого "воинства" было смещение внимания с, собственно, факта разгрома российских наемников на дискредитацию победителей.

24 Канал рассказывает, как россияне пытались использовать эту ситуацию в свою пользу, но в очередной раз остались ни с чем.

Читайте также В Мали повстанцы перерезали несколько десятков вагнеровцев из России

Как Россия попыталась использовать историю о разгроме вагнеровцев в Мали

Малийских туарегов российские СМИ и их агенты влияния огульно назвали исламистами и сплошными агентами Аль-Каиды, а эффектный в моменте, но все же намек ГУР МОУ (впоследствии опровергнутый) о возможном сотрудничестве украинской военной разведки с сахарскими инсургентами назвали активным сотрудничеством. Следующим шагом от этой шаткой конструкции стал причудливый нарратив "Украина дает оружие террористам из Аль-Каиды".

Этот тезис стал топ-темой для российской пропаганды в Европе и российских агентов влияния. Особенно старались на "Раша Тудей", которая в своих публикациях вообще забыла о туарегах и во всем видела только "руку Киева".

Источником этого бреда выступила скандальная пресс-секретарь МИД России Захарова (осторожно, по ссылкам – рафинированная российская пропаганда).

Эти все месседжи в Африке активно распространял и кремлевский африканский франкоязычный "Спутник".

При этом пророссийские франкоязычные издания прямо обвиняли Украину в тренировке террористов. Конечно же, без каких-либо доказательств.

Они стали базой для следующей конструкции – якобы "Запад перебрасывает оружие в Африку через Украину". Для этого был использован "эксперт" и он фактически продвинул мостик от Африки к помощи цивилизованного мира Украине в ее противостоянии с российскими оккупантами.

Далее все эти тезисы обильно нарезали в телеграмных сетках российских агентов влияния:

Почему россияне снова "облажались" и обвинили не тех туарегов

Но есть одно, но очень важное "но". Оказалось что это не те туареги. Напомним, что туареги – это союз племен, они не имеют общего руководства, а разделены на многочисленные группы (и даже физически находятся на территориях разных стран), которые даже могут враждовать между собой, а могут и временно объединяться ради совместных действий. Впрочем, такие союзы непрочные и не могут существовать долго.

К теме Кто такие туареги и какой у них повод убивать россиян

Россияне очень бы хотели, чтобы их наемников на границе Мали и Алжира убили бойцы группы "Ансар Дин". Это действительно одно из ответвлений "Аль-Каиды" и признанные всем миром террористы.

Однако россиян уничтожили совсем другие туареги, представители племен, которые борются за создание собственного государства – Азавад. Да, это сепаратисты (если хотите – повстанцы), которые находятся в состоянии войны с хунтой Мали (легитимность которой также под большим вопросом) и фактически контролируют значительные территории в Сахеле.

При этом террористы "Ансар Дин" также действуют на сопредельных территориях и воюют против хунты Мали, которая опирается на российских наемников из группы "Вагнер", но не имеют такого характера как бойцы Азавада.

Почему мир не купился на российские фокусы

Расчет российской пропаганды был на то, что в Европе никто не будет разбираться в мотивах различных племен туарегов, а всех запишут в террористы. Таким образом масштабная кампания по дезинформации имела целью прежде всего дискредитацию Украины и уменьшение поддержки со стороны Запада.

Но мировые СМИ этот полуфабрикат не проглотили и сделали свою работу хорошо.

Британские, немецкие, французские медиа осветили эти события объективно и не выдвигали обвинений в отношении Украины в "поддержке террористов" и сообщали, что за нападением стоит именно "Азавад" (нормальные повстанцы-туареги), а не террористы-исламисты "Ансар Дин".

Французские журналисты даже вышли на связь с одним из командиров повстанцев, который рассказал им детали операции и опроверг, что нападение помогла организовать украинская разведка.

При этом туарег рассказал, что повстанцы имеют контакты с разведками разных стран, но не стал раскрывать, с какими именно. На самом деле здесь тайны нет, ведь в СМИ уже немало лет циркулируют сообщения о сотрудничестве туарегов с французской DRM и американской ЦРУ.

Эта тема была в топе ведущих изданий мира, не только французских:

Выводы этих статей довольно положительные для Украины. Авторы пишут о большом и громком провале России в Африке, констатируют внутренние распри между группами российских наемников, а также намекают, что война России против Украины уже перекинулась на Африку.

И речь здесь не только о Судане, где работу украинских спецназовцев в режиме онлайн освещают журналисты ведущего СМИ мира The Wall Street Journal, но и о других "горячих точках" на карте "черного континента".