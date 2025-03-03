Директор национальной разведки США Тулси Габбард считает, что Зеленский не разделяет фундаментальные ценности свободы и настоящей безопасности, которые якобы есть у Трампа и Вэнса. И изобразила ситуацию в Украине в черных красках.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Габбард для Fox News. Напомним, руководительница разведки верит в "биолаборатории" в Украине.

Смотрите также "Скажу все как есть": Дональд Трамп анонсировал "большой вечер"

Что сказала Габбард об Украине

Она начала свою речь с тезисов о том, что Трамп хочет мира, а Зеленский хочет воевать и якобы не останавливается перед угрозой потенциальной третьей мировой войны или даже ядерной войны.

Относительно спора в Белом доме, то Габбард считает, что Зеленский бросил вызов Трампу, Вэнсу и всем американцам перед камерами.

В целом она всячески очерняла Зеленского, а относительно своего руководства без конца повторяла "они за свободу и мир". Эта риторика очень похожа на российскую, когда Путина пытаются подать чуть ли не миротворцем, а украинцев – показать как людей, которые почему-то не останавливаются и хотят дальше проливать кровь.

Отмена выборов в Украине, замалчивание политических партий или даже уголовное преследование либо заключение, ограничение свободы вероисповедания, закрытие церквей, замалчивание политической оппозиции, тотальный государственный контроль над средствами массовой информации – мы можем составить целый список вопросов, которые противоречат ценностям демократии и свободы,

– так Габбард описала ситуацию в Украине.

Далее она в очередной раз процитировала Вэнса. Мол, да, украинцы выступают против Путина, "но за что они на самом деле борются и согласуется ли это с ценностями демократии и свободы". Таким образом, Габбард цинично проигнорировала очевидное и подала войну украинцев за независимость как то, в чем можно сомневаться.

То, что для Габбард ближе россияне, чем украинцы, она не скрывает. США больше не считают Россию значительной киберугрозой, все планы и операции по ней отменяют.