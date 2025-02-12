Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки. Однако ее кандидатура вызвала споры среди сенаторов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о назначении Габбард

Кандидатура Габбард была утверждена 52 голосами "за" при 48 "против", при этом один республиканец, сенатор Митч Макконнелл, присоединился к демократам, которые выступали против нее.

Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер призвал своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении кандидатуры Габбард на должность.

Я прошу своих коллег – я знаю, что сейчас последняя минута – подумать дважды, проголосовать "нет", как мы все и будем голосовать, потому что это ужасная кандидатура, которая поставит под угрозу нашу национальную безопасность и наши разведывательные операции во всей стране и мире,

– заявил Шумер.

Во время слушаний Габбард вынуждена была ответить на вопросы сенаторов относительно своих противоречивых высказываний в прошлом.

В частности, больше всего ей пришлось объяснять свою позицию относительно Эдварда Сноудена - разоблачителя Агентства нацбезопасности США, который опубликовал данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард поддерживала идею помилования Сноудена, но во время слушаний изменила свое мнение.

Несколько республиканцев, которые ранее высказывали сомнения относительно кандидатуры Габбард, в конце концов поддержали ее.

Сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила, что она проголосует за утверждение кандидатуры Габбард, отметив, что у нее все еще есть "опасения по поводу некоторых позиций, которые она отстаивала ранее", но додоада, что Габбард "привносит независимое мышление и необходимый надзор в ее новую роль".

Как директор Национальной разведки США, Габбард будет руководить 18 разведывательными службами с бюджетом около 100 миллиардов долларов и выполнять роль главного советника президента Трампа по вопросам разведки.

Что известно о Габбарде

Габбард скандально известна из-за своих встреч с сирийским диктатором Башаром Асадом, критику ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заявлениями о политике США в отношении Украины, которую она называла "вторым Афганистаном".

В то же время на слушаниях она подчеркнула, что не является "марионеткой Путина", или Асада и остается верной США.

В Украине Габбард критиковали за распространение прокремлевских взглядов. После начала полномасштабного вторжения она заявила, что США и НАТО якобы спровоцировали Россию и поэтому она напала на Украину.

Кроме того, в марте 2022 года, вслед за заявлениями российских властей, она утверждала, что в Украине якобы функционируют 25 биолабораторий, которые создали США.