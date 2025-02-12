Верит, что в Украине есть биолаборатории: Сенат назначил Габбард на должность главы разведки США
Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки. Однако ее кандидатура вызвала споры среди сенаторов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что известно о назначении Габбард
Кандидатура Габбард была утверждена 52 голосами "за" при 48 "против", при этом один республиканец, сенатор Митч Макконнелл, присоединился к демократам, которые выступали против нее.
Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер призвал своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении кандидатуры Габбард на должность.
Я прошу своих коллег – я знаю, что сейчас последняя минута – подумать дважды, проголосовать "нет", как мы все и будем голосовать, потому что это ужасная кандидатура, которая поставит под угрозу нашу национальную безопасность и наши разведывательные операции во всей стране и мире,
– заявил Шумер.
Во время слушаний Габбард вынуждена была ответить на вопросы сенаторов относительно своих противоречивых высказываний в прошлом.
В частности, больше всего ей пришлось объяснять свою позицию относительно Эдварда Сноудена - разоблачителя Агентства нацбезопасности США, который опубликовал данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард поддерживала идею помилования Сноудена, но во время слушаний изменила свое мнение.
Несколько республиканцев, которые ранее высказывали сомнения относительно кандидатуры Габбард, в конце концов поддержали ее.
Сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила, что она проголосует за утверждение кандидатуры Габбард, отметив, что у нее все еще есть "опасения по поводу некоторых позиций, которые она отстаивала ранее", но додоада, что Габбард "привносит независимое мышление и необходимый надзор в ее новую роль".
Как директор Национальной разведки США, Габбард будет руководить 18 разведывательными службами с бюджетом около 100 миллиардов долларов и выполнять роль главного советника президента Трампа по вопросам разведки.
Что известно о Габбарде
Габбард скандально известна из-за своих встреч с сирийским диктатором Башаром Асадом, критику ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заявлениями о политике США в отношении Украины, которую она называла "вторым Афганистаном".
В то же время на слушаниях она подчеркнула, что не является "марионеткой Путина", или Асада и остается верной США.
В Украине Габбард критиковали за распространение прокремлевских взглядов. После начала полномасштабного вторжения она заявила, что США и НАТО якобы спровоцировали Россию и поэтому она напала на Украину.
Кроме того, в марте 2022 года, вслед за заявлениями российских властей, она утверждала, что в Украине якобы функционируют 25 биолабораторий, которые создали США.