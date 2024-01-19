Осторожно, плохая видимость: в Киеве и области объявили I уровень опасности из-за тумана

19 января 2024, 07:05
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Утром 19 января в столице и Киевской области наблюдается туман. Видимость 200 – 500 метров.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Жителей и гостей города призвали быть внимательными и осторожными, передает 24 Канал.

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В Киеве туман

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Утром 19 января туман, видимость 200 – 500 метров.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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В Киеве туман / Инфографика Укргидрометцентра

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,
– отметили в КГГА.

Какая будет погода 19 января

  • Синоптики прогнозировали, что в пятницу облачно. В южной части, восточних и Днепропетровской областях пройдут дожди.
  • Ночью 1 – 6 тепла, днем 4 – 9 тепла, на крайнем Юге до +12 градусов.
  • На остальной территории умеренный дождь и мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки.
  • Температура в течение суток от 3 тепла до 2 мороза, в центральных областях 0 – 5 тепла.
  • Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью на Востоке местами порывы 15 – 20.
  • На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Автор: Юлія Муріна