Осторожно, плохая видимость: в Киеве и области объявили I уровень опасности из-за тумана
Утром 19 января в столице и Киевской области наблюдается туман. Видимость 200 – 500 метров.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Жителей и гостей города призвали быть внимательными и осторожными, передает 24 Канал.
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В Киеве туман
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Утром 19 января туман, видимость 200 – 500 метров.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности, желтый.
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Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,
– отметили в КГГА.
Какая будет погода 19 января
- Синоптики прогнозировали, что в пятницу облачно. В южной части, восточних и Днепропетровской областях пройдут дожди.
- Ночью 1 – 6 тепла, днем 4 – 9 тепла, на крайнем Юге до +12 градусов.
- На остальной территории умеренный дождь и мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки.
- Температура в течение суток от 3 тепла до 2 мороза, в центральных областях 0 – 5 тепла.
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью на Востоке местами порывы 15 – 20.
- На дорогах западных и северных областей местами гололедица.