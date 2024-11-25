Киев накроет туман: жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий
На Киев надвигается туман. Однако ожидается, что ухудшение погодных условиях продлится вплоть до завтрашнего утра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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В Киеве ожидается туман
В ГСЧС рассказали, что сегодня в ближайшее время в Киеве ожидается туман️. Также ожидается, что он будет и на юге и востоке области.
Ухудшение погодных условий продлится до конца суток, ночью и утром 26 ноября,
– предупредили там.
Отмечается, что прогнозируемая видимость составит 200 – 500 метров. Это означает I уровень опасности, желтый.
В ГСЧС подчеркнули, чтобы жители региона были осторожными и соблюдали правила дорожного движения.
Напомним, что утром 25 ноября в Киеве сообщали об ухудшении качества воздуха. В частности, наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха на левом берегу, радиационный фон был в норме.
В КГВА указывали, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу были метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.