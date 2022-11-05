В Киеве из-за сильного тумана объявили первый уровень опасности
Источник:Укргидрометцентр
Днем 5 ноября столицу покрыл сильный туман. Поэтому в Киеве объявили первый уровень опасности.
Из-за тумана в Киеве низкая видимость на дорогах – от 200 до 500 метров. Потому водителей призывают быть осторожными.
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Туман продержится до конца дня
Густой туман, который накрыл столицу, продержится там как минимум до конца дня. Поэтому до конца дня в Киеве объявлен первый, то есть желтый уровень опасности.
Туман в Киеве / Фото "Реальный Киев"
Правила безопасности на дороге, когда на улице туман
Из-за плохой видимости водителям нужно соблюдать рекомендации, которые помогут избежать нежелательных последствий в виде аварий и ДТП:
- рассчитывайте скорость движения так, чтобы можно было резко остановиться;
- сохраняйте дистанцию с другими автомобилями;
- включайте ближний свет, чтобы сделать свой транспорт заметным для других участников дорожного движения;
- если ваше авто оборудовано противотуманными фарами – также включайте их;
- двигайтесь по разметкам на дороге;
- при полном отсутствии видимости съезжайте на обочину и включите аварийные огни, чтобы другие участники дорожного движения могли заметить вас.
Пешеходам также нужно соблюдать осторожность, так как они тоже являются участниками дорожного движения. Поэтому напоминаем правила безопасности для пешеходов:
- не перебегайте дорогу. Если при нормальной видимости водитель может быстро затормозить, то при тумане может просто не заметить вас;
- не ходите по краю дороги, особенно вдоль движения транспорта;
- используйте светоотражающие элементы на одежде или сумке;
- если вы пользуетесь велосипедом, то при таких погодных условиях лучше передвигаться пешком.