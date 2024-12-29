Туман не отступает: в каких областях и до каких пор будет плохая видимость

В части областей Украины уже несколько дней сохраняется туманная погода. Ожидается, что так будет продолжаться как минимум до понедельника, 30 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Пока будет сохраняться туман в Украине

Так, синоптики прогнозируют, что туман в западных и Винницкой областях продержится конца суток 29 декабря. Также плохая видимость – а именно 200 – 500 метров, – будет ночью и утром 30 декабря. В соответствующих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – предупреждает Укргидрометцентр.

Где будет сохраняться туман 30 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентра

Заметим, что 30 декабря в Украине существенных осадков не прогнозируют. Синоптики говорят, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла. В Карпатах ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0.

Сейчас почти на всей территории Европы, кроме северной ее части, пока господствует антициклон Гюнтер. Синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью будет опускаться ниже нуля, а днем – будет преимущественно плюсовая. Ветер будет слабым, кое-где прогнозируют туманы.