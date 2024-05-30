"Тунец по-крымски": в ГУР подтвердили уничтожение двух вражеских катеров

В ГУР МО 30 мая рассказали, что во временно оккупированном Крыму уничтожили два вражеских катера. По предварительным данным, это скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".

Ранее информацию об уничтожении катеров оккупантов в Крыму подтвердили источники 24 Канала. Теперь в украинской разведке официально рассказали детали этой операции.

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ГУР МО рассказало об уничтожении двух катеров врага в Крыму

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что 30 мая 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России во временно оккупированном Крыму.

"Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24", – отметили в разведке.

По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию. В частности в небе фиксировали: самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-миллиметровые пушки.

Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара было уничтожено два катера России – по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец",

– говорится в сообщении.

Представители ГУР отметили, что информация о потерях врага в результате атаки обновляется.

Что известно о поражении катеров врага в Крыму

Российские телеграм-каналы 30 мая ориентировочно в 02:30 сообщили, что прекращали движение транспорта через Керченский мост. Местные жаловались, что слышали якобы по меньшей мере 10 взрывов возле мостового перехода.

Пропагандистский чиновник временно оккупированного полуострова Олег Крючков обнародовал информацию, что, мол, у Крымского моста были повреждены железнодорожный и автомобильный паромы. В то же время в сети сообщили, что был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец".

Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили поражение двух вражеских катеров в рамках операции в аннексированном Крыму. Однако дополнительные подробности собеседники не предоставили.