Тупицкий утверждает, что заседает вместе с КСУ дистанционно

Судьи КСУ Александр Касминин и Александр Тупицкий 15 июня принимали участие в работе Конституционного Суда – в дистанционном режиме. Они направят другим коллегам свои замечания по электронной почте.

Об этом сам отстраненный председатель КСУ рассказал в комментарии. Участвовать в деятельности суда ему не мешает то, что президент Зеленский отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного Суда, как Тупицкого, так и Касминина.

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Тупицкий по почте рассылает свои замечания

Участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направляем электронными адресами всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые есть в производстве КСУ, которые мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел,

– пояснил Тупицкий.

Более того, в дальнейшем Тупицкий планирует принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КСУ. Таким образом, считает одиозный служитель Фемиды, он хочет показать, что суд разблокирован, легитимен и эффективно работает.

Вместо Тупицкого председательствовать будет Сергей Головатый

И такими коммуникационными способами хотим преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными,

– добавил Тупицкий.

Председательствовать в онлайн-режиме у Тупицкого не получится, это вместо него будет делать Сергей Головатый.

Что известно об отстранении Александра Тупицкого

Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".

В декабре президент Зеленский подписал указ об отстранении председателя КСУ от должности.

В феврале глава государства издал еще один указ.

В марте Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Дело отстраненного судьи передали в Подольский райсуд столицы.