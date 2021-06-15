Тупицкий утверждает, что заседает вместе с КСУ дистанционно

Судьи КСУ Александр Касминин и Александр Тупицкий 15 июня принимали участие в работе Конституционного Суда – в дистанционном режиме. Они направят другим коллегам свои замечания по электронной почте.
Об этом сам отстраненный председатель КСУ рассказал в комментарии. Участвовать в деятельности суда ему не мешает то, что президент Зеленский отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного Суда, как Тупицкого, так и Касминина.
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Тупицкий по почте рассылает свои замечания
Участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направляем электронными адресами всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые есть в производстве КСУ, которые мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел,
– пояснил Тупицкий.
Более того, в дальнейшем Тупицкий планирует принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КСУ. Таким образом, считает одиозный служитель Фемиды, он хочет показать, что суд разблокирован, легитимен и эффективно работает.
Вместо Тупицкого председательствовать будет Сергей Головатый
И такими коммуникационными способами хотим преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными,
– добавил Тупицкий.
Председательствовать в онлайн-режиме у Тупицкого не получится, это вместо него будет делать Сергей Головатый.Обратите внимание! Недавно 6 судей КСУ заблокировали работу суда, требуя разрешить участие в заседаниях Тупицкого. Сам отстраненный председатель говорит, что его коллеги стали "выше, чем амбиции".
Что известно об отстранении Александра Тупицкого
- Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".
- В декабре президент Зеленский подписал указ об отстранении председателя КСУ от должности.
- В феврале глава государства издал еще один указ.
- В марте Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- Дело отстраненного судьи передали в Подольский райсуд столицы.