Тупость или провокация: Хомчак назвал ветеранов в Золотом "нациками"

Начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак назвал "нациками" ветеранов в Золотом-4. Такие заявления настраивают местных жителей против добровольцев, ведь люди неправильно их воспринимают.

Об этом рассказал бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, после визита Зеленского на позицию ветеранов, к ним больше никто из руководства военных не приходил.

Полное интервью: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – о деталях перепалки

Но они уже и так наделали глупостей. Вот господин Хомчак называл нас, тех кто сидит в доме и общался с президентом, – "нациками". Нам об этом сказали местные. И такие слова серьезно влияют на жителей,

– сказал ексбоєць.

Он пояснил, что для местных "нацики" – это не националисты и не Национальная гвардия. Они связывают этот термин со ІІ мировой войной из-за советской ментальности.

"Поэтому Хомчак такими заявлениями сразу настраивает местное население против нас. Но мы с ними общались, вышли на определенный диалог и нормально поговорили. Никаких конфликтов нет", – добавил ветеран.

Важно: Что происходит в Золотом: кратко о бойцах, эмоциональности Президента и реакции на их разговор

Денис отметил, что добровольцы могут иметь различные взгляды с местными, но всегда приходят к консенсусу. К тому же, часть людей открыто поддерживает ветеранов.

Поэтому я не понимаю, чего добивался Хомчак такими нелепыми заявлениями. Понимает ли он, что таким образом будоражит какую-то неприязнь и проблему. Зачем это делать? Это либо тупость, либо какая-то спланированная провокация против нас,

– подытожил "Янтарь".

Заметим, среди добровольцев в Золотом-4, которые выступают против разведения войск, представители Нацкорпуса, Нацдружин, бывший бойцы "Азова" и волонтеры.

Что известно о добровольцах в Золотом?