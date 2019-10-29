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      Тупость или провокация: Хомчак назвал ветеранов в Золотом "нациками"

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      Хомчак назвал ветеранов в Золотом "нациками"
      Хомчак назвал ветеранов в Золотом "нациками" / Коллаж 24 канала

      Начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак назвал "нациками" ветеранов в Золотом-4. Такие заявления настраивают местных жителей против добровольцев, ведь люди неправильно их воспринимают.

      Об этом рассказал бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, после визита Зеленского на позицию ветеранов, к ним больше никто из руководства военных не приходил.

      Полное интервью: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – о деталях перепалки

      Но они уже и так наделали глупостей. Вот господин Хомчак называл нас, тех кто сидит в доме и общался с президентом, – "нациками". Нам об этом сказали местные. И такие слова серьезно влияют на жителей,
      – сказал ексбоєць.

      Он пояснил, что для местных "нацики" – это не националисты и не Национальная гвардия. Они связывают этот термин со ІІ мировой войной из-за советской ментальности.

      "Поэтому Хомчак такими заявлениями сразу настраивает местное население против нас. Но мы с ними общались, вышли на определенный диалог и нормально поговорили. Никаких конфликтов нет", – добавил ветеран.

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      Денис отметил, что добровольцы могут иметь различные взгляды с местными, но всегда приходят к консенсусу. К тому же, часть людей открыто поддерживает ветеранов.

      Поэтому я не понимаю, чего добивался Хомчак такими нелепыми заявлениями. Понимает ли он, что таким образом будоражит какую-то неприязнь и проблему. Зачем это делать? Это либо тупость, либо какая-то спланированная провокация против нас,
      – подытожил "Янтарь".

      Заметим, среди добровольцев в Золотом-4, которые выступают против разведения войск, представители Нацкорпуса, Нацдружин, бывший бойцы "Азова" и волонтеры.

      Что известно о добровольцах в Золотом?

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ситуация в Золотом Руслан Хомчак Вооруженные силы Украины
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