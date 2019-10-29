Тупость или провокация: Хомчак назвал ветеранов в Золотом "нациками"
Начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак назвал "нациками" ветеранов в Золотом-4. Такие заявления настраивают местных жителей против добровольцев, ведь люди неправильно их воспринимают.
Об этом рассказал бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, после визита Зеленского на позицию ветеранов, к ним больше никто из руководства военных не приходил.
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Но они уже и так наделали глупостей. Вот господин Хомчак называл нас, тех кто сидит в доме и общался с президентом, – "нациками". Нам об этом сказали местные. И такие слова серьезно влияют на жителей,
– сказал ексбоєць.
Он пояснил, что для местных "нацики" – это не националисты и не Национальная гвардия. Они связывают этот термин со ІІ мировой войной из-за советской ментальности.
"Поэтому Хомчак такими заявлениями сразу настраивает местное население против нас. Но мы с ними общались, вышли на определенный диалог и нормально поговорили. Никаких конфликтов нет", – добавил ветеран.
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Денис отметил, что добровольцы могут иметь различные взгляды с местными, но всегда приходят к консенсусу. К тому же, часть людей открыто поддерживает ветеранов.
Поэтому я не понимаю, чего добивался Хомчак такими нелепыми заявлениями. Понимает ли он, что таким образом будоражит какую-то неприязнь и проблему. Зачем это делать? Это либо тупость, либо какая-то спланированная провокация против нас,
– подытожил "Янтарь".
Заметим, среди добровольцев в Золотом-4, которые выступают против разведения войск, представители Нацкорпуса, Нацдружин, бывший бойцы "Азова" и волонтеры.
Что известно о добровольцах в Золотом?
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
- Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.
- Однако в Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
- После визита Зеленского правоохранители забрали оружие у ветеранов. Выселять их не намерены, хотя экс-бойцы допускают такой вариант. Они отмечают, что в таком случае готовы будут давать отпор.
- Добровольцы отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – останутся там в любом случае.
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