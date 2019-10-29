Тупість або провокація: Хомчак назвав ветеранів у Золотому "нациками"
Начальник Генштабу Збройних сил Руслан Хомчак назвав "нациками" ветеранів у Золотому-4. Такі заяви настроюють місцевих жителів проти добровольців, адже люди неправильно їх сприймають.
Про це розповів колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За його словами, після візиту Зеленського на позицію ветеранів, до них більше ніхто з керівництва військових не приходив.
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Але вони вже і так наробили дурниць. От пан Хомчак називав нас, тих хто сидить у будинку і спілкувався з президентом, – "нациками". Нам про це сказали місцеві. І такі слова серйозно впливають на жителів,
– сказав ексбоєць.
Він пояснив, що для місцевих "нацики" – це не націоналісти і не Національна гвардія. Вони пов'язують цей термін з ІІ Світовою війною через радянську ментальність.
"Тому Хомчак отакими заявами одразу настроює місцеве населення проти нас. Але ми з ними спілкувалися, вийшли на певний діалог і нормально поговорили. Ніяких конфліктів немає", – додав ветеран.
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Денис зауважив, що добровольці можуть мати різні погляди з місцевими, але завжди приходять до консенсусу. До того ж, частина людей відкрито підтримує ветеранів.
Тому я не розумію, чого добивався Хомчак такими безглуздими заявами. Чи розуміє він, що таким чином розбурхує якусь неприязнь та проблему. Навіщо це робити? Це або тупість, або якась спланована провокація проти нас,
– підсумував "Янтар".
Зауважимо, серед добровольців у Золотому- 4, які виступають проти розведення військ, є представники Нацкорпусу, Нацдружин, колишній бійці "Азову" та волонтери.
Що відомо про добровольців у Золотому?
- На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
- Зеленський пояснював, що йому розповіли місцеві жителі, нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.
- Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.
- Після візиту Зеленського правоохоронці забрали зброю у ветеранів. Виселяти їх не мають наміру, хоча ексбійці допускають такий варіант. Вони наголошують, що у такому разі готові будуть давати відсіч.
- Добровольці наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.
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