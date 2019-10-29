Тупість або провокація: Хомчак назвав ветеранів у Золотому "нациками"

Начальник Генштабу Збройних сил Руслан Хомчак назвав "нациками" ветеранів у Золотому-4. Такі заяви настроюють місцевих жителів проти добровольців, адже люди неправильно їх сприймають.

Про це розповів колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За його словами, після візиту Зеленського на позицію ветеранів, до них більше ніхто з керівництва військових не приходив.

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Але вони вже і так наробили дурниць. От пан Хомчак називав нас, тих хто сидить у будинку і спілкувався з президентом, – "нациками". Нам про це сказали місцеві. І такі слова серйозно впливають на жителів,

– сказав ексбоєць.

Він пояснив, що для місцевих "нацики" – це не націоналісти і не Національна гвардія. Вони пов'язують цей термін з ІІ Світовою війною через радянську ментальність.

"Тому Хомчак отакими заявами одразу настроює місцеве населення проти нас. Але ми з ними спілкувалися, вийшли на певний діалог і нормально поговорили. Ніяких конфліктів немає", – додав ветеран.

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Денис зауважив, що добровольці можуть мати різні погляди з місцевими, але завжди приходять до консенсусу. До того ж, частина людей відкрито підтримує ветеранів.

Тому я не розумію, чого добивався Хомчак такими безглуздими заявами. Чи розуміє він, що таким чином розбурхує якусь неприязнь та проблему. Навіщо це робити? Це або тупість, або якась спланована провокація проти нас,

– підсумував "Янтар".

Зауважимо, серед добровольців у Золотому- 4, які виступають проти розведення військ, є представники Нацкорпусу, Нацдружин, колишній бійці "Азову" та волонтери.

Що відомо про добровольців у Золотому?