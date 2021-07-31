Пожары в Турции вспыхнули из-за поджога: полиция задержала первого вероятного поджигателя

Президент Реджеп Эрдоган сообщил о задержании первого подозреваемого, который может быть причастен к поджогу лесов на юге Турции. Он подчеркнул, что правоохранители задержат всех, кто "сжигал леса".

Эрдоган отметил, что задержанного подозревают в поджоге леса возле города Милас. Там пожары вспыхнули 29 июля.

Важно Анталия – зона бедствия, жертв стало больше: что происходит в Турции 31 июля

Турецкий лидер пообещал, что власть в кратчайшие сроки ликвидирует последствия лесных пожаров и компенсирует пострадавшим ущерб.

Один человек задержан из-за пожара в Миласе. Наш долг – найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие,

– сказал Эрдоган.

Он также добавил, что власти планируют массово высаживать саженцы на выжженных участках. Это будут делать с первым дождем.

Какая сейчас ситуация в Турции

Лесные пожары вспыхнули еще 28 июля в городе Манавграт. Стихия охватила самые большие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов.

По состоянию на 31 июля пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Эрдоган объявил прибрежные регионы страны "зоной бедствия".

В результате стихии погибли уже 5 человек, в том числе спасатели. Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали.

На помощь турецким спасателям вылетели наши чрезвычайники. Самолеты с украинскими пожарными прибыли в Турцию 30 июля.