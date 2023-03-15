Турцию накрыли мощные наводнения после серии смертельных землетрясений: жуткие кадры
Источник:CNN TÜRK Haber
В Турции проливные дожди повлекли за собой наводнения во многих районах города Шанлыурфа. В результате этого затопило десятки домов и предприятий.
Предварительно, сильные ливни будут продолжаться и завтра, 16 марта. Поэтому на один день приостановили учебу в школах и других образовательных учреждениях.
Важно В Турции обрушилась многоэтажка, поврежденная в результате землетрясения: жуткие кадры
Турцию накрыли наводнения
Из-за наводнений затопило отделение неотложной помощи учебно-исследовательской больницы Шанлыурфа – пациентов переместили на верхние этажи.
В результате непогоды пострадали такие районы:
Северек,
Хилван,
Суруч,
Вираншехир,
центр города Шанлыурфа.
Некоторых местных жителей пришлось эвакуировать из их домов и рабочих мест. А на дорогах было затруднено движение транспорта и образовались пробки.
В результате сильного дождя в центре города и его районах также затопило сельскохозяйственные угодья.
Поскольку сильный ливень будет продолжаться в нашем городе сегодня и завтра, учеба во всех школах в нашей провинции была приостановлена на один день. А государственные служащие отправлены в административный отпуск,
– рассказали в Офисе губерантора Шанлыурфы.
Последствия наводнения в Турции / фото CNN TÜRK Haber
Стихийные бедствия в Турции
- 6 февраля на Юге Турции произошли мощные землетрясения, сильнейшее из которых магнитудой 7,8.
- 23 февраля в Турции также произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов – в Хатае.
- В провинции Коньи 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
- Также 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 – получили ранения.
- Кстати, геологи предупредили об еще одном мощном землетрясении в Турции. Оно может произойти в Стамбуле.