В Турции на популярном курорте возник масштабный пожар: туристов эвакуируют

На турецком популярном курорте Мармарис вспыхнул лесной пожар. Огонь передвинулся в сторону курортов. Местные власти эвакуируют туристов.

Вспыхнули деревья на склонах холма. Это произошло недалеко от населенного пункта. Очаг возгорания быстро увеличивается.

Читайте также В Гонконге после пожара утонули более 10 судов: фото, видео

Как реагируют туристы

Отметили, что туристы не паникуют, они с интересом смотрят на пожар. Власти уверяют, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.

Спасатели продолжают работать. Привлекли 10 вертолетов. Пожарные бригады прилагают все усилия. Сейчас устанавливают детали событий.

Есть ли жертвы

В СМИ пишут, что есть 1 погибший. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, огонь повредил 2 виллы.

Последние пожары в мире