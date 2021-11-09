В Турции обрушился жилой дом: фото спасательной операции

В городе Малатья на востоке Турции, обрушился двухэтажный жилой дом. Из-под руин уже вытащили 14 пострадавших, их доставили в больницу. Спасательная поисковая операция продолжается.

Причины завала пока не установили. Здание, на первом этаже которого расположены магазины, огородили.

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Очевидцы говорят, что в доме проводили ремонт

На месте дежурят машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставлять пострадавших в больницы. Спасатели просят людей, собравшихся на месте происшествия, быть тихо, чтобы услышать, есть ли еще кто-то под руинами.

Отметим, что люди, которые живут рядом, говорят, что еще утром в доме проводили ремонт. Из помещения якобы выносили демонтированную колонну. При этом губернатор Малатьи Айдын Баруш заверил, что причины жуткого инцидента устанавливают.

По предварительным оценкам, под завалами до сих пор находятся около 20 человек.

Смотрите фото спасательной операции / Фото NTV

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