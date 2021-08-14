В Турции автобус попал в ДТП: десятки студентов травмированы

В центральной Турции произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате переворота транспорта пострадали 29 человек.

Состояние 7 пострадавших является тяжелым. Сообщается, что большинство травмированных – студенты курса по изучению Корана.

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Пострадали 27 студентов

Автобус двигался по скользкой и мокрой трассе после дождя. В результате водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

На место аварии направили много карет скорой помощи, бригад полиции и пожарных. Всех пострадавших отвезли в местные больницы.

Автобус съехал в кювет и перевернулся / Фото с CNN Turk

29 пострадавших отвезли в местную больницу в Пинарбаше. Кое-кого из раненых, чье состояние было тяжелым, после оказания первой медицинской помощи переправили на санитарном вертолете в центральную больницу. 27 из травмированных – студенты, они ехали в Стамбул из Кахраманмараша, чтобы увидеть достопримечательности.



7 пассажиров автобуса получили тяжелые травмы / Фото с CNN Turk

ДТП в Турции с автобусом

Похожая авария случилась на трассе Анакара – Ушак в Турции 10 августа. Тогда тоже перевернулся пассажирский автобус.

Автобус выполнял рейс из Агры в Измир.

На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением.

Всего пострадали водитель и 32 пассажира.