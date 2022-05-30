Турции передали список российских кораблей, которые вывозят украинскую пшеницу

Советнику президента Турции был передан список кораблей, на которых Россия вывозит из Украины украденное зерно и пытается продать его в других странах. Некоторые из них были и в турецких портах.

Россия вывозила украденное зерно через турецкие порты

Об этом рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев после встречи с главным советником Эрдогана Ялчином Топчем и главой комиссии по вопросам национальной обороны парламента Турции Фейзи Бербидеком. Они встретились и пообщались в Анкаре.

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Они обсудили информацию украинской разведки о том, что пшеницу и другие товары, которые Россия ворует на временно оккупированных территориях, провозят, в частности, и через турецкие порты.

"Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь речь идет о портах в Крыму, не могут приниматься и обслуживаться в портах Турции", – заметил Джемилев.

По словам лидера крымскотатарского народа, Турции передали список кораблей, вывозивших краденую пшеницу из Херсона через Севастополь, а затем и турецкие порты. Дальше зерно пытались продать той же Турции, Сирии и Египта.

Мы договорились, что они возьмут это под контроль,

– сказал Мустафа Джемилев.

Поговорили об украинских беженцах и снабжении оружием

В разговоре с представителями Турции обсуждали не только зерно. Также затронули и тему украинцев, которые были вынуждены бежать от войны и временно остановились в Турции. В частности, чиновники пытались найти пути решения проблемных и противоречивых вопросов – разрешения на работу, страхование и т.д. По словам Джемилева, турецкая сторона продемонстрировала полное взаимопонимание и готовность содействовать украинским беженцам.

На встрече, вероятно, обсуждали и военную помощь Украине, а именно снабжение Турцией оружия. Однако Джемилев не рассказывал об этом подробнее.

Если бы не было турецких "Байрактаров" в Украине в первые дни полномасштабного вторжения и войны с Россией, то было бы очень тяжело. Турция помогает по мере своих возможностей, но в детали вдаваться не хочу,

– сказал по этому поводу Джемилев.

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