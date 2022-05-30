Росія вивозила крадене зерно через турецькі порти

Про це розповів лідер кримських татар Мустафа Джемілєв після зустрічі з головним радником Ердогана Ялчином Топчу та головою комісії з питань національної оборони парламенту Туреччини Фейзі Бербідеком. Вони зустрілися та поспілкувалися в Анкарі.

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Вони обговорили інформацію української розвідки щодо того, що пшеницю та інші товари, які Росія краде на тимчасово окупованих територіях, провозять зокрема і через турецькі порти.

"Хоча чотири роки тому було прийнято рішення, що ніякі кораблі, які відвідують порти на окупованих територіях, у першу чергу йдеться про порти в Криму, не можуть прийматися та обслуговуватися в портах Туреччини", – зауважив Джемілєв.

За словами лідера кримськотатарського народу, Туреччині передали список кораблів, які вивозили крадену пшеницю з Херсонщини через Севастополь, а потім і турецькі порти. Далі зерно намагалися продати тій самій Туреччині, Сирії та Єгипту.

Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль,

– сказав Мустафа Джемілєв.

Поговорили про українських біженців та постачання зброї

У розмові з представниками Туреччини обговорювали не лише зерно. Також торкнулися й теми українців, які були змушені втікати від війни та тимчасово зупинилися в Туреччині. Зокрема посадовці намагалися знайти шляхи розв'язання проблемних та суперечливих питань – дозволи на роботу, страхування тощо. За словами Джемілєва, турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність сприяти українським біженцям.

На зустрічі, ймовірно, обговорювали й військову допомогу Україні, а саме постачання Туреччиною зброї. Однак Джемілєв не розповідав про це детальніше.

Якби не було турецьких "Байрактарів" в Україні в перші дні повномасштабного вторгнення та війни з Росією, то було б дуже важко. Туреччина допомагає в міру своїх можливостей, але в деталі вдаватися не хочу,

– сказав щодо цього Джемілєв.

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