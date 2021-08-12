В Турции погасили все лесные пожары
12 августа 2021 , 14:42Читати новину українською
Источник:твиттер Бекира Пакдемирли
В Турции справились с масштабными лесными пожарами. Они бушевали в стране с конца июля. Последний очаг возгораний был в районе Кейчеиз в провинции Мугла.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли поблагодарил страны и организации, которые помогали бороться с огнем.
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Это самые большие лесные пожары в истории Турции
Тушение пожаров длилось 15 дней – с 28 июля. Пакдемирли назвал возгорания крупнейшими лесными пожарами, которые были в Турции.
Да, мы ликвидировали все крупные пожары в нашей стране,
– сказал министр.
Чиновник опубликовал видео, в котором показано, как пожарные боролись с огнем.
Что известно о пожаре в Турции
- Пожары в курортной Турции стали такими мощными из-за сильной жары и ветра.
- Огонь унес жизни 8 турецких граждан. Кроме этого, от пламени пострадали более 860 человек.
- Турецким спасателям помогали тушить пожары и украинские пожарные.
- Также в стране задержали 7 человек, подозреваемых в поджогах.