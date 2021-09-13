В Турции произошла авария с участием автобуса с украинцами: есть жертва и десятки пострадавших

В турецком городе Мугла 13 сентября автобус с украинскими туристами столкнулся с транспортом, который перевозил студентов. В результате аварии 1 человек погиб, еще по меньшей мере 30 – получили травмы.

Авария с участием автобуса с украинскими туристами произошла 13 сентября, примерно в 7:30 на 13-м километре трассы Мугла – Денизли.

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Детали ДТП с украинцами в Турции

У 54-летнего водителя туристического автобуса за рулем случился сердечный приступ. В это время он перевозил 41 украинского и российского туриста из Бодрума в Денизли.

В результате автобус с туристами потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автобусом со студентами.

Сразу после аварии на место инцидента отправились кареты скорой помощи, полицейские и спасатели.

Есть жертва и много пострадавших

Водитель туристического автобуса умер на месте происшествия. Кроме того, в результате аварии пострадали по меньшей мере 30 человек, в том числе и студенты. Состояние 3 из них – тяжелое. Сейчас пострадавших доставили в ближайшие больницы.

В то же время издание Olum Haberi пишет, что травмы получили 49 человек: 7 студентов и 41 украинский турист. О российских отдыхающих в автобусе СМИ не сообщает.

Полиция начала расследование инцидента.



Есть жертва аварии в Турции с участием украинцев / Фото DHA

Реакция МИД Украины

В комментарии 24 каналу спикер ведомства отметил, что в настоящее время всю информацию о жертвах и пострадавших уточняют.

В турецкой Мугле произошло ДТП с украинцами: смотрите карту