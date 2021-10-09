В Турции задержали 6 россиян с оружием: подозревают в шпионаже
Источник:Haber Turk
Силовики в Турции подозревают группу мужчин в шпионаже и планировании вооруженного нападения. У них нашли оружие и патроны, а также российские паспорта.
Одновременно провели операции по трем адресам в Стамбуле и двум адресам в Анталии. Полиция действовала совместно с разведкой.
Кстати Высланные дипломаты России при НАТО были необъявленными сотрудниками разведки, – Столтенберг
Россияне шпионили и планировали нападение
В ходе операций задержали шесть подозреваемых. Во время обысков по их адресам изъяли 3 ствола, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, магазины с пулями и много патронов.
По данным турецких силовиков, задержанные готовили вооруженное нападение в Стамбуле и собирали конфиденциальную информацию для политического или военного шпионажа.
Издание CNN Turk заявляет, что все мужчины имели российские паспорта.
Российские дипломаты были шпионами: главное
- Недавно вспыхнул международный скандал из-за шпионов России при НАТО.
- 6 октября Альянс сообщил, что высылает 8 российских дипломатов. Эти люди занимались шпионажем в пользу России.
- В России пообещали отреагировать на действия НАТО и вскоре дать ответ.
- Следовательно, при НАТО останется лишь 10 сотрудников из России.