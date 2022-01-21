Турция готова пригласить боевиков на встречу Путина и Зеленского, – Кремль

В Кремле заявили, что якобы Турция на вероятную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным готова пригласить пророссийских боевиков с Донбасса. Страна-агрессор объяснила якобы уже хотят увидеть реакцию Украины на это предложение.

Соответствующее заявление озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Это случилось на брифинге 21 января.

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Кремль озвучил заявление и ждет реакции Украины

Дмитрий Песков заявил, что они слышат те заявления, которые звучат из Анкары. Политик цинично заверил якобы "можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине".

Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся,

– заявил Песков.

Кстати, в тот же день спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что они планируют 24 января обсудить законопроект о признании фейковых республик боевиков на Донбассе.

Стоит упомянуть, что сама Госдума России признана Верховной Радой Украины нелегитимной, ведь в 2021 году Кремль провел выборы с нарушением международного гуманитарного права.

Предложение Турции относительно переговоров: основное

19 января президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу в Анкаре. Политик заверил, что готов принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе, ведь последствия военной агрессии России против Украины будут очень масштабными.

В ответ Дмитрий Песков заявил, что якобы Москва "приветствует усилия всех стран", которые пытаются урегулировать ситуацию в Украине. Впоследствии спикер Владимира Путина в очередной раз упрекнул Киев якобы невыполнением минских договоренностей.

Кроме того, 20 января Реджеп Эрдоган предложил взять на себя организацию встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По мнению президента Турции переговоры можно провести в Анкаре. Эрдоган не упоминал о пророссийских боевиках на Донбассе.

В то же время в Кремле снова "совершенствуют" гарантии безопасности. 21 января стало известно, что Россия хочет, чтобы НАТО вывело войска из Болгарии и Румынии, которые стали членами Альянса после 1997 года.

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