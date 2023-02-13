Турция и Армения впервые за 35 лет открыли границу

Армения и Турция из-за землетрясения открыли границу на КПП. Он был "заморожен" 35 лет

Армения и Турция, наземная граница между которыми закрыта, открыли один из пунктов пропуска для проезда конвоя с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения.

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Армения предоставила гуманитарную помощь Турции

Отмечают, что страны договорились открыть для проезда КПП "Алижан", чтобы в Турцию смогли проехать пять грузовиков с гуманитарной помощью, которую собрали армяне.

Армянская сторона уточняет, что конвой пересек границу утром 11 февраля.

В предыдущий раз пункт пропуска был открыт в 1988 году. Причиной было землетрясение. Однако в этот раз в Армении, а гуманитарную помощь посылал турецкий Красный полмесяц.

Тогда в результате стихийного бедствия, известного как Спитакское землетрясение, погибли не менее 25 тысяч человек.

Что известно о напряженных отношениях между Турцией и Арменией

По состоянию на 16:00 12 февраля количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 29 605 человек, как пишет издание CNN. В Сирии по меньшей мере погибли 3 576 человек – 2 168 в районах, которые под контролем оппозиции и 1 408 человек на подконтрольных режиму Асада территориях.