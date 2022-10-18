Секретный проект: Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету, – СМИ

Турция произвела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности над Черным морем. Испытание прошло во вторник, 18 октября.

Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника информирует, что для запуска ракеты была использована мобильная платформа. Ракету запускали из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени.

Кстати Россиянин призвал сделать Турцию частью России: силовики Эрдогана выбросили его из страны.

Скрытый ракетный проект получил название "Тайфун"

Сообщается, что снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое пролетало любое подобное оружие, разработанное в Турции.

Источники издания заявили, что скрытый ракетный проект, получивший название "Тайфун", осуществляется уже несколько лет.

Организация оборонной промышленности, занимающаяся разработкой оружия местного производства, отказалась разглашать какую-либо информацию о проекте.

Региональные конфликты Турции

У Турции есть несколько региональных конфликтов, в том числе напряженные отношения с Грецией. Историческая напряженность между странами существует и из-за турецкого вторжения на Кипр.

В июне 2022 года турецкий президент Реджеп Эрдоган требовал, чтобы Греция демилитаризировала острова в Эгейском море. Турция считает, что Греция, в нарушение договоров, наращивает там военное присутствие.

В конце августа Турция обвинила Грецию в том, что греческие системы ПВО С-300 преследовали турецкие истребители. У греческих СМИ появился ответ, мол, Турция продолжает свои провокации.

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