Турция начала военную операцию "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака

Турция объявила о начале проведения воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака. Турецкая авиация сразу же атаковала ряд баз курдов.

Как заявили в Министерстве обороны Турции, операция проводится с целью "предотвратить террористические нападения на наш народ с севера Ирака и Сирии".

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Также Турция стремится:

обеспечить безопасность своих границ;

уничтожить терроризм в его источнике.

В Турции заявили, что начали проведение операции в соответствии с правом на самооборону страны согласно статье 51 Устава ООН.

Авианалету уже подвергся ряд баз курдов в:

Сирии: Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербеси, Маранес, Маликия, аэропорт Минниг, Тель Рифат;

Ираке: Асос, Сулеймания, Синджер, Кандил, Эрбиль.

Турецкое телевидение NTV заявило, что воздушное пространство Сирии, которое контролировала Россия, впервые за долгие годы стало открытым для турецких военных самолетов.

Анкара заявила: "Пришло время расплаты". Этой операции дали название "Коготь-меч".

Почему Турция прибегла к новой военной операции и при чем здесь Россия

Турция уже дважды вводила свои войска в Сирию:

в Африне в 2018 году,

а также в Сере-Кание в 2019 году.

По результатам этих операций Турция создала так называемые зоны безопасности, которые стали безопасной гаванью для вооруженных прокси-групп сирийской оппозиции.

Как утверждают турецкие военные источники, одним из определяющих факторов для новой военной операции стал вывод части российских вооруженных сил из Сирии – вынужденный шаг Кремля, связанный с потерями в агрессии против Украины.

Главное беспокойство Турции, которое "вызвало ответ" могло повлечь за собой "операцию курдских вооруженных формирований в Сирии по переброске свежих сил и боеприпасов из Сирии в Ирак".

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