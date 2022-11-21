Турция воспользовалась слабостью России, - эксперт о начале военной операции "Коготь-меч"

Турция объявила о проведении воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака. Ее цель - "предотвратить террористические нападения на наш народ с севера Ирака и Сирии". Реджеп Эрдоган именно сейчас приступил к этим действиям, ведь пользуется ослабленностью России в регионе.

Об этом 24 каналу рассказал редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, глава Турции пытается максимально использовать свое влияние на Путина, чтобы получить то, что ему нужно. Эрдоган так поступил уже в Армении и других регионах. Сейчас встал вопрос Сирии.

Обратите внимание Турция начала военную операцию "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака

Мешали договоренности с Ираном и Россией

Как отметил Фараджаллах, Турция в начале восстания в Сирии занимала враждебную позицию по отношению к президенту страны Башару Асаду. Если бы Москва не поддержала режим Асада, вряд ли он так долго продержался.

Турция неоднократно предупреждала, что намерена начать военные операции с целью совершить "коридор безопасности" глубиной 30 километров на севере Ирака и Сирии.

– отметил эксперт.

По его словам, осуществлению этого намерения мешали предварительные договоренности с Ираном и Россией. Последняя была во время трехсторонней встречи в Тегеране Турции, Ирана и России, которую Путин пытался преподнести как свою победу.

"Сегодняшняя ситуация говорит о том, что все договоренности, которые были достигнуты тогда, не действительны", – считает редактор портала "Украина по-арабски".

Пора добиться своих целей

По его мнению, Эрдоган понимает, что сейчас лучшее время добиться своих целей:

обезоружить курдских военных;

оставить в Сирии вооруженную оппозицию, которая поддерживает Турцию, а другие оппозиционные силы – нет. Для этого Эрдогану нужно углубиться на севере Сирии и закрепиться там на некоторое время.

Для таких действий Турции потребовался повод, и он произошел, когда неделю назад в Стамбуле раздался взрыв,

– подчеркнул Фараджаллах.

Путин сливает Асада

Как отметил эксперт, Путин недавно подписал приказ о том, что приглашает наемников, он их называет добровольцами, в свою страну, чтобы принять участие в войне с Украиной.

Это очень неприятный сигнал для Асада. Он держится за каждого солдата, поэтому отъезд военных из Сирии оставит его без поддержки,

– считает собеседник.

По его словам, вероятно, существуют договоренности о том, что Путин сливает Асада и оставляет его самого решать вопросы с Турцией. А поскольку США и ЕС молчат по поводу действий Турции, похоже, Эрдоган получил "зеленый свет" на то, чтобы именно Турция "хозяйничала" в Сирии.

"Пользуясь ослаблением России в регионе, пришла пора других игроков - а именно Турции добиться контроля на севере Сирии. Далее начнутся торги с Асадом. Или он согласится на то, что Эрдоган ему предложит, или нет и тогда будут разворачиваться другие сценарии событий", - считает Мохаммад Фараджаллах.

Турция воспользовалась слабостью России в Сирии: смотрите видео

Фактор Турции в войне в Украине: коротко

Реджеп Эрдоган "посоветовал" Путину не трогать Николаев , ведь для Турции город важен как порт для зерновой сделки.

Глава Турции не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. По его мнению, Путин стал к ним более открытым.

Реджеп Эрдоган заявил, что Запад якобы нападает на Россию, а та "вынуждена отбиваться". По мнению политолога Игоря Чаленко, турецкий лидер таким образом выбивает себе лучшие позиции в дальнейших переговорах с Россией, в том числе экономических.

Сирийские террористы выпустили по турецкому городу Газиантеп 5 ракет. Вероятно, в результате погибли три человека. Средства массовой информации сообщают, что теракт совершили члены организации YPG/PKK, ответившие на начало Турцией военной операции "Коготь-меч".