Турция отказалась отправлять в Украину ЗРК С-400

Украина, к сожалению, так и не получит от Турции зенитно-ракетные комплексы С-400. Ранее об этом Турцию просили США.

Позицию Анкары озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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По его словам, Соединенные Штаты "представили разные предложения" по С-400.

Они сделали предложения, непосредственно касающиеся нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет ?",

– заявил Чавушоглу.

Глава МИД заявил, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину. Ранее Чавушоглу заявлял, что Анкара стремится к скорейшему прекращению российско-украинской войны. Власти страны хотят вернуть Россию и Украину за стол мирных переговоров.

Зачем Украине С-400

Для обстрелов Украины Россия использует весь спектр ракетного вооружения — крылатые, баллистические, авиационные управляемые и даже зенитные ракеты. Также страна-агрессор уже использовала С-300 для ударов по городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев атаковали C-300 и C-400 – впервые.

"С-300" – это разработанный в СССР в конце 1960-х годов зенитно-ракетный комплекс. Он создавался для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 километров, и расстояниях до 100 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия. В России С-400 приняли на вооружение в 2007 году. Кроме того, комплексы продавались Турции, Индии и Китаю.

Украина нуждается в этих комплексах, чтобы сбивать российские ракеты.