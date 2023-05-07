Турция отказалась отправлять в Украину ЗРК С-400
Источник:Haberturk
Украина, к сожалению, так и не получит от Турции зенитно-ракетные комплексы С-400. Ранее об этом Турцию просили США.
Позицию Анкары озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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По его словам, Соединенные Штаты "представили разные предложения" по С-400.
Они сделали предложения, непосредственно касающиеся нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет ?",
– заявил Чавушоглу.
Глава МИД заявил, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину. Ранее Чавушоглу заявлял, что Анкара стремится к скорейшему прекращению российско-украинской войны. Власти страны хотят вернуть Россию и Украину за стол мирных переговоров.
Зачем Украине С-400
Для обстрелов Украины Россия использует весь спектр ракетного вооружения — крылатые, баллистические, авиационные управляемые и даже зенитные ракеты. Также страна-агрессор уже использовала С-300 для ударов по городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев атаковали C-300 и C-400 – впервые.
Украина нуждается в этих комплексах, чтобы сбивать российские ракеты.