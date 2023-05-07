Позицію Анкари озвучив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
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За його словами, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.
Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет ?,
– заявив Чавушоглу.
Глава МЗС заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну. Раніше Чавушоглу заявляв, що Анкара прагне якнайшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів.
Навіщо Україні С-400
Для обстрілів України Росія використовує увесь наявний спектр ракетного озброєння — крилаті, балістичні, авіаційні керовані та навіть зенітні ракети. Також країна-агресор уже використовувала С-300 для ударів по містах, наприклад по Харкову чи Миколаєву, але Київ атакували C-300 та C-400 – вперше.
Україна потребує цих комплексів, щоб збивати російські ракети.