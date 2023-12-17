Турция также не пропускает в Черное море украинские военные корабли, – ВМС

Украина не сможет ввести в акваторию Черного моря свои военные корабли. Причина в том, что их не пропустит одна из стран НАТО, тоже имеющая доступ к этому морю, а именно – Турция.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал вероятное подписание соглашения о совместном разминировании Черного моря между Болгарией, Турцией и Румынией без участия Украины или наших специалистов. По его словам, у Украины нет возможности ввести свои корабли из-за конвенции Монтре , ратифицированной в Турции.

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Турция не пропустит наши корабли

Плетенчук пояснил, что основная проблема состоит в том, что Украина и Россия – страны в состоянии войны, а Турция не может пропускать военные корабли государств, ведущих войну.

Соответственно, мы не можем ввести наши противоменные корабли, на которых уже обучены экипажи. Да, с этой позиции, это проблема,

– сказал спикер ВМС.

Что такое конвенция Монтре Это конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Подписан 20 июля 1936 года. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и военное время. Однако режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств. В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, тогда государство вправе разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой она не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любого воюющего государства.

Турция не пропускает военные корабли и Украины, и России. Это также помогает нам, ведь так агрессор не может опрокинуть ракетоносители из Средиземного моря.

Кроме этого, Пленечук отметил, что для реализации кампании по разминированию Черного моря во время полномасштабной войны с Россией недостаточный уровень безопасности, ведь есть нарушитель – Россия, которая пренебрегает всеми правилами.

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