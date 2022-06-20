Турция обеспечит военный конвой, – капитан о деблокаде Черного моря

Турция раньше позиционировала себя гарантом безопасности в Черном море, однако сейчас этого сделать не могут, поскольку Россия фактически полностью оккупировала акваторию. Однако эта страна может обеспечить военный конвой.

Об этом 24 каналу сказал бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко. И напомнил, что когда началась полномасштабная война, 28 февраля Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

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По его словам, для нас это был очень спасительный шаг. Потому что в Черном море было сконцентрировано 20 кораблей и судов из Северного и Тихоокеанского флотов, которые могли бы очень серьезно усилить русскую группировку.

Кроме того, Турция не позволила бы даже вернуться в Черное море тем кораблям и подводным лодкам, которые там базируются.

– добавил Рыженко.

И подчеркнул, что Турция сейчас общается с Организацией Объединенных Наций.

"Итак, я так думаю, если это будет операция под руководством ООН, то Турция позволит некоторым силам составить группировки безопасности для обеспечения конвоя. Или страна может это сделать сама", – считает Рыженко.

Поскольку для этого есть все возможности и развит военно-морской флот.

Что могла передать Литва для деблокады портов

Стало также известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины предположил, что нам могли передать.

"Это может быть как-то связано с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", – считает он

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