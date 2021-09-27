Турция обстреляла российские вертолеты в Сирии перед визитом Эрдогана к Путину

В Сирии турецкие военные обстреляли два российских вертолета. Произошло это накануне того, как президент Турции отправился в Россию на переговоры.

Сама Россия тоже усилила удары в Сирии. Обострение ситуации в сирийском Идлибе будет главной темой встречи Эрдогана и Путина.

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Российские вертолеты обстреляли

Россияне парили над селом Аль-Дердара недалеко от российской базы к северу от города Таль-Тамро в провинции Хасака. Турецкие силы нанесли ракетный удар против этой авиации.

Впрочем, попасть не удалось. На обстрел российские вертолеты быстро среагировали и выпустили пули. Впоследствии вертолеты обеих сторон покинули опасный район.

Перед тем Россия провоцировала Турцию на удар. Российская авиация два дня подряд проводила рейды на турецкие зоны влияния на севере Сирии.

Ситуация в Идлибе обостряется: коротко

Обострение между Турцией и Сирией происходило в марте 2020 года. В результате российской атаки погибли 36 человек, еще десятки получили ранения.

За несколько дней Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Впрочем, режим Асада регулярно нарушал договоренности. В сентябре здесь погибли несколько турецких военных в результате нападения на патруль.

Поэтому Турция увеличила количество подразделений южнее Идлиба и стала готовиться к наземному нападению Сирии.

Чтобы снизить градус напряжения, президенты России и Турции договорились о встрече 28 сентября в Сочи.

Союзником сирийского диктатора Башара Асада в войне с оппозицией является Россия. Через Асада Кремль хочет укрепить влияние на Ближнем Востоке.