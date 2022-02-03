Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове

Турция приняла решение открыть свои генеральные консульства в Харькове и Львове. А Украина повысит статус дипучреждения в Анталии до генерального консульства.

Об этом информирует 24 канал со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского. Такое решение приняли во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

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Об открытии консульств заявил президент Зеленский

Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генеральные консульства в Харькове и во Львове,

– сообщил глава Украины.

Также Зеленский рассказал о повышении статуса консульского учреждения в Анталии. Это, по словам украинского президента, позволит еще эффективнее защищать интересы граждан Украины.

Эрдоган прибыл в Украину 3 февраля

Отметим, что президент Турции вместе с супругой прибыл в Украину 3 февраля. Эрдогана встретили торжественно с почетным караулом в аэропорту Киева. Турецкий президент провел переговоры со своим украинским коллегой.

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О чем договорились Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский:

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Также государства заключили договор о расширении производства беспилотников.

Эрдоган заверил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Турции готов выполнять роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Эрдоган выразил поддержку крымским татарам.

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