Вторжение России на территорию Украины является рискованным делом для Владимира Путина. Однако если это произойдет, то Турция не сможет остаться в стороне от обсуждения этого вопроса.

Турецкий политолог Исмаил Тогрул отметил, что все будет зависеть от того, как на вторжение России отреагирует международное сообщество. Однако он отметил, что Турция придерживается международных норм и признает территориальную целостность Украины.

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Какой будет реакция Турции

По словам Тогрула, если НАТО примет участие в этих военных действиях, то и Турция будет вовлечена в обсуждение вопроса, ведь она является членом Альянса. Как он заявил, реакция Турции будет четкой и понятной, ведь для страны важно именно мирное решение любой проблемы.

Не думаю, что Путин вторгнется в Украину. Это очень рискованное дело даже для него,

– отметил политолог.

Обратите внимание! Россия с 15 апреля до 1 июня временно остановит авиасообщение с Турцией. В Кремле сообщили, что причиной является пандемия COVID-19.

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Тогрул также отметил, что в случае нападения с одной стороны будет Россия, а с другой – весь мир, который признает территориальную целостность Украины.

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