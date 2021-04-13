Рискованно для Путина, – политолог сказал, как Турция отреагирует на атаку России против Украины
Вторжение России на территорию Украины является рискованным делом для Владимира Путина. Однако если это произойдет, то Турция не сможет остаться в стороне от обсуждения этого вопроса.
Источник:24 канал
Турецкий политолог Исмаил Тогрул отметил, что все будет зависеть от того, как на вторжение России отреагирует международное сообщество. Однако он отметил, что Турция придерживается международных норм и признает территориальную целостность Украины.
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Какой будет реакция Турции
По словам Тогрула, если НАТО примет участие в этих военных действиях, то и Турция будет вовлечена в обсуждение вопроса, ведь она является членом Альянса. Как он заявил, реакция Турции будет четкой и понятной, ведь для страны важно именно мирное решение любой проблемы.
Не думаю, что Путин вторгнется в Украину. Это очень рискованное дело даже для него,
– отметил политолог.
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Тогрул также отметил, что в случае нападения с одной стороны будет Россия, а с другой – весь мир, который признает территориальную целостность Украины.
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