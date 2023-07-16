В Турции объяснили, почему поддерживают расширение НАТО
Источник:Middle East Eye
В Турции объяснили, что географическое расширение НАТО является ключом к продолжительному миру и стабильности в мире. Анкара также отметила, что Реджеп Эрдоган подтвердил поддержку членства Украины в Альянсе.
Позицию страны объяснил в своей статье глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. Он пояснил, что расширение НАТО происходит не против какой-либо определенной страны.
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Какова позиция Турции по расширению НАТО
Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности,
– заявил Алтун.
Он объяснил, что Анкара:
- никогда не сторонилась самых сложных операций альянса в разных уголках мира;
- активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий.
Также накануне саммита НАТО в Вильнюсе "президент Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турцией обретения членства в НАТО Украиной".
"Как государство со второй по размеру армией в НАТО, Турция убеждена, что расширение Альянса – это ключ к продолжительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины", – заявил представитель президента Турции.
Он добавил, что, контролируя сухопутный мост между Востоком и Западом, а также морские пути к Черному морю, для Турции важно оставаться в Западном лагере.
Древняя и глубокая преданность Турции НАТО сохраняет Европу. Постоянная вовлеченность Турции – жизненно важна для безопасности континента,
– подытожил он.
Последние заявления Турции
- 8 июля во время пресс-конференции с Владимиром Зеленский турецкий президент Реджеп Эрдоган поддержал намерения Украины стать частью НАТО. Высокопоставленный чиновник заверил, что Украина заслуживает стать членом Североатлантического альянса.
- Также лидер Турции сказал, что они будут оказывать поддержку Украине во всех областях и будут делать все, чтобы помочь Киеву встать на ноги после завершения войны.
- 10 июля Йенс Столтенбер написал, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО "быстрее". Ведь Стокгольм уже выполнил все условия меморандума, чтобы удовлетворить беспокойство Турции по вопросу безопасности. Речь идет об изменении конституции и снятии запрета на экспорт оружия в Анкару.