Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины: во Львове подписали меморандум
Источник:Министерство инфраструктуры Украиным
Турция поможет Украине восстановить инфраструктуру после войны. Соответствующий меморандум подписали во Львове в присутствии президентов Украины и Турции.
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры. Меморандум предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины.
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Документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция – наш стратегический союзник и война только подчеркнула это. Мы благодарны турецким партнерам за намерение в сотрудничестве по восстановлению разрушенной россией инфраструктуры,
– сказал Александр Кубраков.
Министр инфраструктуры подчеркнул, что в Украине знают турецкий бизнес "как надежного партнера", из-за чего рассчитывают вскоре выйти на конкретные практические результаты совместного восстановления.
Кубраков сообщил, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций и развивать конкретные проекты для сотрудничества.
Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь,
- говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
Подписание меморандума во Львове: видео
Визит Эрдогана во Львов: что известно
- Президент Турции 18 августа прибыл во Львов, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили оборонное сотрудничество. Также Зеленский и Эрдоган подняли вопрос экспорта зерна и обсудили ситуацию на ЗАЭС
- Вместе с Эрдоганом в Украину прибыли члены турецкого правительства, в том числе глава МИД, министр обороны, министр энергетики, министр сельского хозяйства, министр торговли, руководитель турецкой разведки и другие.
- В рамках визита Эрдогана министр обороны Украины Алексей Резников встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. Участие во встрече глав Минобороны Турции приняли и министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу.
- Во Львове Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, Зеленский, Эрдоган и Гутерриш провели трехстороннюю встречу.