На грани красных линий: почему Турция продает России товары двойного назначения

Турция продает России товары двойного назначения, но это не является чем-то тайным. По сути, Эрдоган действует на грани красных линий.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Однако вместе с тем отмечается, как только Эрдоган переизберется президентом, его риторика в отношении России изменится.

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Турция на стороне Украины

Загородний рассказал, что Турция – на стороне Украины. Она помогает и военной техникой. Но главное, что сделала после 24 февраля – запретила российским военным кораблям заходить в Черное море. Иначе их, в частности, ракетоносителей было бы больше.

Это было политическое решение господина Эрдогана, ибо если полностью выходить из доктрины Монтре, которая была подписана еще в 1934 году, Турция не имела права запрещать военным кораблям России заходить в Черное море. Там есть такой термин, как война и участие стран Черноморского бассейна в войне,

– отметил политолог.

Он добавил, что сейчас войны, по сути, нет, если исходить из юридического термина. Эрдоган хочет вытеснить из России максимум для себя и своей страны, и у него это получается.

Загородный о том, почему Турция продает России товары двойного назначения: смотрите видео

Товары двойного назначения

По словам политолога, товары двойного назначения, которые необходимы для производства, в частности беспилотников, можно найти без проблем на открытых рынках. В этом нет никакого секрета. В частности, Иран так ищет компоненты для строительства своих "Шахедов".

"Турция в этом случае обычно идет на грани красных линий, зарабатывая просто деньги. Я не исключаю, что когда их на этом поймают, они просто прекратят это делать", – заметил Загородний.

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