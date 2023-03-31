Парламент Турции наконец-то голосовал за присоединение Финляндии к НАТО: какой результат

Финляндия на еще один шаг приблизилась к вступлению в НАТО. Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении страны в Альянс.

Заметим, что предшествовало этому подписание законопроекта о членстве Финляндии в НАТО. Его во время заседания парламента подписал президент страны Саули Нииностио.

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Турция была последней страной, ратифицировавшей соответствующий протокол. Накануне это уже сделала Венгрия, которая медлила с этим решением.

К слову, еще 23 марта 2023 согласовал членство Финляндии в НАТО Комитет по иностранным делам Турции. После этого стало ясно, что окончательное решение должен принять парламент.

30 марта на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции на этом вопросе поставили точку, согласовав вступление Финляндии в Альянс.

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