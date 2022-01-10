Турция снова говорит о готовности способствовать урегулированию конфликта в Украине

В Турции заявили США, что готовы содействовать разрешению конфликта в Украине. Ранее Анкара уже предлагала свое посредничество.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Кстати США и Турция обсудили ситуацию на границе Украины

Турция снова говорит о посредничестве

Калин заверил, что Анкара готова всеми силами способствовать урегулированию конфликта. Заявили и о вкладе Турции в защиту территориальной целостности Украины.

В целом политики обменялись мнениями о войне в Украине, протестах в Казахстане, а также событиях в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии. Кроме того, обсудили оборонное сотрудничество.

Предыдущее заявление Эрдогана

В ноябре 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир.

Также в Турции считают, что конфликт России с Украиной и НАТО вышел на опасный уровень.

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