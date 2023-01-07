В Эрдогане выступают за продолжение лживого "путинского перемирия": реакция ОП
Источник:Turkgun
Владимир Путин цинично объявил "перемирие". В это время российские оккупанты продолжают открывать огонь и убивать людей.
Ибрагим Калин – спикер президента Турции – заявил, что официальная Анкара надеется, что так называемый режим "прекращения огня" продолжат. Спикер подчеркнул: для этого нужно увеличить усилия.
Обратите внимание "Перемирие" Путина привело разве что к нервному срыву у российских пропагандистов: анализ ISW
Калин добавил, что война затягивается из-за действий России, которая продолжает обстрелы.
Как отреагировали в Офисе Президента
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что у Турции свои национальные интересы. Они не всегда совпадают с интересами Украины.
Подоляк подчеркнул: Путин хочет только оперативную паузу. За это время страна-террористка пройдет свой апгрейд. Нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня. Украина не будет играть в какие-нибудь странные предложения.
Относительно единоличного прекращения огня. Ну это же немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения,
– подчеркнул Подоляк.
Россия лжет о перемирии
Пока Путин лжет о перемирии, российские оккупанты не прекращают обстрелы. Владимир Зеленский во время обращения 7 января заявил, что захватчики били по Бахмуту и другим украинским позициям.
Также российские террористы 6 января обстреляли Херсонскую область почти 40 раз. К сожалению, погиб один человек.Важно! Джо Байден заявил, что Путин объявил перемирие, потому что ему нужна "передышка".