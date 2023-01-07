Ібрагім Калин – речник президента Туреччини – заявив, що офіційна Анкара сподівається, що так званий режим "припинення вогню" продовжать. Речник наголосив: для цього потрібно збільшити зусилля.
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Калин додав, що війна затягується через дії Росії, яка продовжує обстріли.
Як відреагували в Офісі Президента
Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – заявив, що Туреччина має свої національні інтереси. Вони не завжди співпадають з інтересами України.
Подоляк наголосив: Путін хоче лише оперативну паузу. За цей час країна-терористка пройде свій "апгрейд". Нема сенсу говорити про одностороннє припинення вогню. Україна не гратиметься у якісь дивні пропозиції.
Щодо одноосібного припинення вогню. Ну це ж трошки дивно. Вони перебувають на нашій території, припинили вогонь, а далі що? В чому сенс турецької пропозиції,
– наголосив Подоляк.
Росія бреше про перемир'я
Доки Путін бреше про перемир'я, російські окупанти не припиняють обстріли. Володимир Зеленський під час звернення 7 січня заявив, що загарбники били по Бахмуту та інших українських позиціях.
Також російські терористи 6 січня обстріляли Херсонську область майже 40 разів. На жаль, загинула одна людина.
Важливо! Джо Байден заявив, що Путін оголосив перемир'я, бо йому потрібна "передишка".