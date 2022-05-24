Турция заявила о спецоперации в Сирии для расширения 30-километровой зоны безопасности

Турция планирует совершить военную спецоперацию с целью расширения 30-километровой зоны безопасности на южной границе с Сирией. Вооруженные силы страны должны начать ее 26 мая.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства страны вечером 23 мая. Он отметил, что спецоперация необходима для защиты государства от террористической угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В России прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии: "будут помогать" в войне с Украиной, – СМИ

Военная спецоперация Турции на границе с Сирией

Эрдоган подчеркнул, что военная спецоперация будет нацелена на те территории Сирии, которые представляют угрозу и являются источниками нападений на Турцию.

Мы работаем над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, являющиеся центром нападений против нашего государства (Турции – ред. 24 канал), являются приоритетом. Как только Вооруженные силы и разведывательные службы завершат подготовку, эта операция начнется,

– заявил Эрдоган.

Речь идет о северных регионах Сирии, которые контролируются подразделениями Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

К слову, окончательно решение о военной спецоперации должен быть принят Советом национальной безопасности Турции 26 мая. Ожидается, что после этого Вооруженные силы страны начнут реализовывать план по созданию 30-километровой зоны безопасности между Турцией и Сирией.

Карта планируемой спецоперации Турции / Фото SavunmaSanayiST.com

Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку считает, что они поддерживают "террористов"

Напомним, что ранее Турция официально выступила против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Реджеп Эрдоган назвал скандинавские страны "средоточием терроризма" и добавил, что Анкара скажет "нет" их вступлению в Североатлантический альянс.

Президент США Джо Байден убежден , что внутри НАТО удастся достичь компромисса по вступлению Швеции и Финляндии. По его мнению, расширение Альянса будет полезно для всего военного объединения и Турция не помешает этому. "Все будет хорошо", - подчеркнул Байден, комментируя категорические высказывания Эрдогана о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.

Впоследствии Турция обнародовала официальные требования , без выполнения которых, по заявлению, не поддержит вступление Швеции в НАТО. В администрации Эрдогана подчеркнули, что страна-претендент на вступление должна прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена – эти организации Анкара считает террористическими.

Вас может заинтересовать – выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе: смотрите видео