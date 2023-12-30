Дрон-невидимка с украинским двигателем: в Турции успешно прошли испытания нового БПЛА

Турецкий дрон-невидимка с украинским двигателем успешно завершил свой дебютный полет. Теперь он усилит арсенал беспилотников Турции.

Разработку ANKA-3 держали в секрете, первые фото этого дрона появились только в марте этого года. Разработчики отмечали, что серьезные проектные работы начались в первом квартале 2022 года.

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Разработка с украинским следом

Турецкий беспилотник-невидимка ANKA-3 в четверг 28 декабря совершил первый успешный полет. Его разработала государственная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) с использованием двигателя украинского производства – его создала компания "Ивченко-Прогресс".

Турецкий дрон подняли в воздух, где тот держался больше часа. Беспилотник достиг высоты 8000 футов (2,4 километра) и скорости 150 узлов.

Надеемся, что наши самолеты своими передовыми технологиями, конструкцией и характеристиками внесут весомый вклад в оборону нашей страны.

– написал президент Турции Эрджеп Эрдоган.

Турецкий дрон предназначен для разведки, наблюдения и боевых задач. Он может летать на высоте до 40000 футов и оставаться в воздухе до 10 часов. Его грузоподъемность составляет до 1200 кг.

Запуск турецкого дрона с украинским двигателем: смотрите видео

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