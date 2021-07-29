Пожары в Турции подобрались вплотную к курортным Мармарису и Бодруму: людей эвакуируют – видео

В Турции огонь добрался до курортных городов Мармарис и Бодрум. В Мармарисе эвакуировали людей из 2 отелей и 4 вилл.

В Турции бушуют лесные пожары. Власть пытается их погасить с 28 июля.

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Огонь добрался до Мармариса и Бодрума

По состоянию на 13 часов 29 июля огонь распространился на территории курортного города Мармарис, что в турецкой провинции Мугла. Из-за ветра буквально за несколько минут огонь распространился на несколько километров.

Огонь подобрался на расстояние 100 метров до жилых кварталов. Дорога, связывающая Мармарис и курортный поселок Ичмелер, перекрыта,

– сообщило издание.

Также известно, что для тушения пожара привлекли:

5 вертолетов;

30 пожарных машин;

1 самолет.

В районах, расположенных близко к пожару, машины разворачивают и не дают проехать в город.

Людей из отелей эвакуируют

Огонь добрался до гостиниц в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. Туристов эвакуируют. Местное СМИ пишет, что дома и гостиницы всего в 5 минутах от пожара. Однако власти города пишут, что для населенных пунктов угрозы нет.

Из-за приближения пламени в качестве меры пресечения эвакуировали людей из:

2 трехзвездочных гостиниц;

а также 4 вилл.

Некоторые туристы, остановившиеся в гостиницах неподалеку, выезжают добровольно,

– говорится в сообщении.

Ассоциация туристических отельеров Южного Эгейского моря (GETOB) разместила туристов, которые вынуждены были покинуть свои гостиницы, в другие отели.

Кстати, также пожары добрались до города Бодрум. Турецкое издание "Sabah" сообщило, что власти ищут причину пожаров.

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