На курорте в Таиланде один из представителей страны-агрессора в очередной раз доказал, что ее население давно забыло о том, что такое цивилизация. 37-летнему россиянину грозит депортация и тюрьма за его дикое поведение.

Скандал разгорелся на курорте на острове Пхукет, что расположен в Индийском океане. Именно там отдыхал турист из России, пока тысячи его сограждан “заняты” убийством и террором украинцев.

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Устроил массовую драку

Как передают СМИ, героем очередного позора россиян за рубежом оказался 37-летний Александр Толстов, фанатик боевых искусств из Междуреченска, что в Сибири. Мужчина с ни того ни сего сначала напал на нескольких туристов.

Свой поступок Толстов потом объяснил тем, что его жену, 35-летнюю Татьяну, якобы толкнул один из гостей отеля.

Однако на этом приступ "бешенства" не завершился. После того, как работники заведения вызвали полицию, россиянин бросился с кулаками еще и на трех правоохранителей. У стражей порядка не оставалось другого выхода, как утихомирить сумасшедшего туриста, ударив его электрошокером.

"Боксер" потерял сознание и его доставили в больницу. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит депортация в Россию, а также три года тюрьмы.

В сети уже появились видео драки. На них видно, что турист из страны – агрессорки, одетый только в летние плавки, избивает посетителей отеля, а затем полицейских.

Толстов "боксирует" с туристами и полицией: видео соцсети

Следует заметить, что Толстов не первый россиянин, который показал себя настоящим дикарем в Таиланде.

До него уже успела прославиться 41-летняя Елена Куприянова. Женщина напала на беременную украинку, владелицу семейного кафе на острове Панган. Агрессивная россиянка избила беременную только из-за того, что та попросила посетительницу разуться перед входом в заведение.

В парикмахерской Паттайи, что в Таиланде, российский турист силой побрил парикмахера, потому что ему не понравилась прическа.

Еще раньше 24-летний гражданин России проник в администрацию Пхукета. Полуобнаженный мужчина устроил там дебош с топором.