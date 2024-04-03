Скандал розгорівся на курорті на острові Пхукет, що розташований в Індійському океані. Саме там відпочивав турист із Росії, поки тисячі його співгромадян "зайняті" вбивстом і терором українців.

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Влаштував масову бійку

Як передають ЗМІ, героєм чергової ганьби росіян за кордоном виявився 37-річний Олександр Толстов, фанатик бойових мистецтв із Междуреченська, що в Сибіру. Чоловік з ні сіло, ні впало спочатку напав на кількох туристів.

Свій вчинок Толстов потім пояснив тим, що його дружину, 35-річну Тетяну, нібито штовхнув один із гостей готелю.

Однак на цьому приступ "сказу" не завершився. Після того, як працівники закладу викликали поліцію, росіянин кинувся з кулаками ще й на трьох правоохоронців. У стражів порядку не залишалося іншого виходу, як втихомирити навіженого туриста, вдаривши його електрошокером.

"Боксер" втратив свідомість і його доправили до лікарні. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує депортація до Росії, а також три роки в'язниці.

У мережі натомість вже з'явилися відео бійки. На них видно, що турист із країни – агресорки, одягнений лише у літні плавки, гамселить відвідувачів готелю, а потім поліцейських.

Толстов "боксує" із туристами та поліцією: відео соцмережі

Слід зауважити, що Толстов не перший росіянин, який показав себе справжнім дикуном у Таїланді.

До нього вже встигла прославитися 41-річна Олена Купріянова. Жінка напала на вагітну українку, власницю сімейного кафе на острові Панган. Агресивна росіянка побила вагітну лише через те, що та попросила відвідувачку роззутися перед входом до закладу.

У перукарні Паттаї, що у Таїланді, російський турист силоміць поголив перукаря, бо йому не сподобалася зачіска.

Ще раніше 24-річний громадянин Росії проник в адміністрацію Пхукета. Напівоголений чоловік влаштував там дебош з сокирою.