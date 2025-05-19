В Карпатах погиб турист: киевлянин сорвался со снежного карниза

В воскресенье, 18 мая, в районе долины Драгобрат Раховского района погиб киевлянин 1964 года рождения. Мужчина сорвался со снежного карниза во время прохождения туристическим маршрутом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области. Сообщение об инциденте поступило в 14:17.

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Что известно о трагедии

Тело киевлянина спасатели достали из снега в 18:30, после чего доставили в урочище Свидовец и передали работникам полиции.

Всего по горному маршруту двигались 6 человек. Других туристов сопроводили в хижину "Перемичка", состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

К проведению работ привлекали горные поисково-спасательные отделения села Квасы и поселка Ясиня.

Напомним, в конце мая в Карпатах бушует непогода – видимость ограничена до 70 метров, снег формирует сугробы. Утром воскресенья на горе Поп Иван было облачно, температура воздуха достигала -2 градусов по Цельсию.