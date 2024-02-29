Политическая шизофрения у Туска? Как польское правительство противоречит само себе

Дональд Туск высказался о полном закрытии границы с Украиной для поставок любой сельхозпродукции, хотя и подчеркнул, что это должно быть сделано в диалоге с Киевом. Что означает такое заявление политика – читайте дальше.

Польское правительство делает вид, что война уже завершилась

Польский премьер-министр сделал это заявление перед вероятной встречей чиновников с участниками протестов фермеров. Это заявление демонстрирует, что польское правительство скорее хочет договориться с представителями протестующих, чем найти общий язык с украинским правительством.

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Что ж, давайте поговорим о том, что сейчас происходит. В 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину Еврокомиссия отменила все ограничения для поставок украинской продукции в страны ЕС. Фактически, для Украины временно ввели такой же режим, как и для других стран-членов ЕС.

Теперь польское правительство не просто хочет закрыть границу для сельхозпродукции. Оно подчеркивает, что Польша больше всего теряет от этих поставок и выступает за восстановление ограничения для товаров из Украины. Причем говорится не просто об уменьшении квот для Украины, а о возвращении к довоенному уровню, к тому, который был зафиксирован в Соглашении о евроинтеграции. Об этом недавно говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Таким образом польские чиновники якобы констатируют, что война России против Украины уже "закончилась" и украинская экономика, которая сейчас фактически разрушена, "не требует" дополнительных мер солидарности со стороны европейских стран.

В то же время премьер Польши говорит о том, что Варшава остается главным союзником Киева в ЕС. Здесь стоит спросить – а с какой такой стати? Союзнические отношения предусматривают уступки и даже жертвы, которые одна страна хочет нести ради другой, которая повреждена и уничтожена войной.

Главный защитник Украины в мире, который добивает ее экономику

Мы наблюдаем в определенной степени политическую шизофрению. На саммите Вышеградской группы Туск жестко разговаривал с премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо, которые повторяют известные нарративы о необходимости переговоров Украины с Россией, окончании войны и то, что Запад имеет "неправильную позицию" относительно помощи Украине. Туск на этом саммите выступал как главный защитник украинских взглядов на завершение войны и взглядов, которые сейчас разделяет большинство лидеров цивилизованного мира.

С другой стороны, Венгрия и Словакия не блокируют свои границы с Украиной. Более того, Венгрия открывает новые пункты пересечения границы для того, чтобы минимизировать проблемы, которые возникли у Украины в результате действий польских протестующих и польского правительства, которое не может остановить не очень то и масштабный протест на границе.

Туск, как опытный политик, мог бы спросить у самого себя: что важнее – выступать с заявлениями, которые показывают дружественную позицию к Украине, или осуществлять меры, которые помогают Украине выпутаться из экономической петли? Эту петлю с одной стороны создает Владимир Путин, а с другой – западные соседи, которые делают вид, что война уже закончилась, а экономика Украины функционирует в довоенном формате, а это не так, это откровенная ложь. Это желание закрыть глаза и не смотреть вверх.

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Здесь мы снова должны продолжить ту же дискуссию, которую Туск проводил с Орбаном и Фицо, – будет ли для вас лучше, если Россия победит в войне с Украиной? Нужно ли для России создавать дополнительные инструменты, которые будут способствовать ее триумфу?

Эти вопросы, которые поляки адресуют венграм и словакам, можно адресовать самим полякам. Спросить, что для них важнее – предвыборные интересы, отношения в коалиции или все же создание смертельной опасности у границ собственной страны, когда уже никто не будет помнить о польских фермерах.

Проблему с зерном можно решить по-другому

Я понял бы ситуацию, если бы в Варшаве искали решение проблемы, которое бы заключалось в создании новых дотаций для фермеров от Еврокомиссии. Ну действительно, если польские фермеры теряют определенные прибыли, то польское хозяйство можно было бы поддержать, но почему за украинские средства? Почему за счет выживания украинской экономики?

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Можно ли считать дружественным отношение страны, подавляющее большинство граждан которой поддерживают фермерский протест, а значит – фактическое уничтожение того, что осталось от украинской экономики? Ведь польскую экономику никто не бомбил, не убивал. Представьте себе: горящие поля урожая польских фермеров, уничтоженные заводы, миллионы беженцев. Кажется, тогда бы Польша думала не о прибыли, а польские фермеры не протестовали бы.

Польское правительство решает совсем другие проблемы, чем украинское. Эта красноречивая ситуация не плохая, она просто говорит о развитии событий в случае проигрыша Украины.

Сами европейцы сейчас допускают возможность конфликта между Россией и странами НАТО. Это же не абстрактные страны НАТО, это те же польские фермеры, которые вместе со своими детьми будут искать себе убежища на стадионах в провинциальной Франции, и рассказывать друг другу, как они блокировали украинскую границу и какой у них был замечательный урожай. И слушателями этих историй будут разве что те, кто вместе с ними будет делить судьбу беженца, чего я конечно не хотел бы пожелать. Но для того, чтобы так не произошло с поляками, стоит подумать, что сделать, чтобы так больше не происходило с украинцами.