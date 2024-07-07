"История не повторяется, но часто рифмуется": Туск указал на опасность визита Орбана в Москву

Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, был с официальным визитом в Москве, во время которого встретился с Владимиром Путиным. В Польше отметили, что после этого визита вряд ли кто-то в Европе будет чувствовать себя безопаснее.

Об этом в сети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также добавил, что история очень часто "рифмуется", передает 24 Канал.

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Что говорят в Польше о визите Орбана в Москву

Туск намекнул, что визит Орбана в Москву и его встреча с Путиным могут быть опасными. Премьер Польши также убежден, что после этой встречи вряд ли кто-то в Европе будет чувствовать себя безопаснее.

Чувствует ли кто-то безопаснее после обмена мнениями между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным о "послевоенной архитектуре европейской безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется,

– написал Туск в сети.

Визиты Орбана в Украину и Россию