"История не повторяется, но часто рифмуется": Туск указал на опасность визита Орбана в Москву
Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, был с официальным визитом в Москве, во время которого встретился с Владимиром Путиным. В Польше отметили, что после этого визита вряд ли кто-то в Европе будет чувствовать себя безопаснее.
Об этом в сети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также добавил, что история очень часто "рифмуется", передает 24 Канал.
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Что говорят в Польше о визите Орбана в Москву
Туск намекнул, что визит Орбана в Москву и его встреча с Путиным могут быть опасными. Премьер Польши также убежден, что после этой встречи вряд ли кто-то в Европе будет чувствовать себя безопаснее.
Чувствует ли кто-то безопаснее после обмена мнениями между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным о "послевоенной архитектуре европейской безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется,
– написал Туск в сети.
Визиты Орбана в Украину и Россию
- 2 июля 2024 года, впервые с начала полномасштабной войны, Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, обсудил подготовку соглашения о сотрудничестве и другие важные темы.
- В частности во время визита в Киев Орбан продвигал нарративы о прекращении огня и пытался склонить Украину к мирным переговорам с Россией.
- После визита в Украину Орбан почти сразу поехал в Москву. Так, в пятницу, 5 июля, он уже встретился с Путиным. Известно, что на встрече Орбан и российский президент говорили об Украине без Украины, а Путин начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева. Он заключается в том, что украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а наше государство должно заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.