Twitter заблокировал мужа пропагандистки Скабеевой, который баллотируется в Госдуму
Источник:"РИА Новости"
Twitter заблокировал страницу кандидата в Государственную Думу от путинской партии "Единая Россия" и пропагандиста Евгения Попова. Соцсеть уже успели обвинить во вмешательстве в выборы.
Пропагандист, который является мужем и соведущим "легендарной" Ольги Скабеевой, уже отреагировал на блокирование своей страницы. У него даже есть версия, почему так произошло.
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У Попова странная версия
Пропагандист заявил, что Twitter придумал причину блокировки его страницы. Якобы правила соцсети нарушило его сообщение с опубликованным графиком работы его общественной приемной.
Тоже мне – российского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России,
– заявил Попов.
Также муж Скабеевой добавил, что предвыборная компания и его позиция никак не касается администраторов твитера.
Твитер заблокировал страницу пропагандиста Попова / Скриншот
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Попов на выборах в Госдуму
- Муж российской пропагандистки баллотируется от "Единой России" в Москве по одномандатному округу.
- Евгений Попов одержал победу на праймериз.
- По данным журналистов, путинская партия потратила на предвыборную кампанию пропагандиста 40 миллионов рублей.
- Как выяснилось, Попов скрыл часть своих доходов при подаче документов на выборы. Однако в России никаких санкций за такие нарушения не предусмотрено.