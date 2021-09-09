Twitter заблокировал мужа пропагандистки Скабеевой, который баллотируется в Госдуму

9 сентября 2021 , 16:06
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Источник:

"РИА Новости"

Twitter заблокировал страницу кандидата в Государственную Думу от путинской партии "Единая Россия" и пропагандиста Евгения Попова. Соцсеть уже успели обвинить во вмешательстве в выборы.

Пропагандист, который является мужем и соведущим "легендарной" Ольги Скабеевой, уже отреагировал на блокирование своей страницы. У него даже есть версия, почему так произошло.

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У Попова странная версия

Пропагандист заявил, что Twitter придумал причину блокировки его страницы. Якобы правила соцсети нарушило его сообщение с опубликованным графиком работы его общественной приемной.

Тоже мне – российского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России,
заявил Попов.

Также муж Скабеевой добавил, что предвыборная компания и его позиция никак не касается администраторов твитера.


Твитер заблокировал страницу пропагандиста Попова / Скриншот

Обратите внимание! Выборы в Государственную Думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Их результаты не признает международное сообщество, поскольку голосование будет проходить и на территории оккупированного Крыма. Также в Кремле планируют дать право голоса жителям ОРДЛО.

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Попов на выборах в Госдуму

  • Муж российской пропагандистки баллотируется от "Единой России" в Москве по одномандатному округу.
  • Евгений Попов одержал победу на праймериз.
  • По данным журналистов, путинская партия потратила на предвыборную кампанию пропагандиста 40 миллионов рублей.
  • Как выяснилось, Попов скрыл часть своих доходов при подаче документов на выборы. Однако в России никаких санкций за такие нарушения не предусмотрено.
Автор: Іван Магуряк