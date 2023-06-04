"Ты будешь прилеты фотографировать": как живет бесстрашная жительница Бахмута, взорвавшая сеть

Жительница Бахмута несколько месяцев назад разорвала сеть своим спокойствием во время обстрела. Видео с ее участием стало вирусным в тиктоке.

В соцсетях госпожу Любу назвали "бабушкой из Бахмута". Недавно она эвакуировалась в Харьков.

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Госпожа Люба не знала, что стала звездой

Видео, где Люба под обстрелами спокойно показывала волонтеру последствия ударов, набрало более 5 миллионов просмотров в тиктоке.

Мы в подвал вошли, я показала подвал. И из подвала только вышли, а тут прилетели "гуси-лебеди". И сразу говорю: "Пошли прилет покажу",

– вспоминает женщина.

"Бабушка из Бахмута" покорила зрителей своим спокойствием и положила начало новому тренду в тиктоке. Однако она не знала, что стала звездой сети, ведь из-за обстрелов не было интернета. Узнала об этом только от волонтеров, снявших ролик, и знакомых.

"Мне все звонили по телефону, не только Украина, из Германии подруга говорит: "Люба, мы тебя видели", – рассказывала женщина.

Смотрите видео, как Люба показывает прилеты

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Семья переехала в Харьков

Семья Любови выехала из Бахмута только, когда в их дом попал вражеский снаряд. По ее словам, даже несмотря на летящие над головами снаряды не могла сидеть в подвале.

"Как только где-то стрельнуло – дым. Я уже побежала смотрю, а что там, а кто там. Понимаете? А вдруг там человеку нужно помогать", – объяснила женщина.

В родном городе она была очень полезна – организовывала раздачу продуктов, координировала волонтеров и помогала раненым.

Я открываю калитку, а возле меня падает женщина: "Люба, раненая". Мы с племянником и с мужем занесли ее в дом. Помыла ее, омыла. Позвонила поначалу знакомой с травматологии. Она мне сказала, что нужно сделать,

– отметила Люба.

Муж "бабушки из Бахмута" Владимир, проживший с ней 52 года, изо всех сил пытался уберечь жену.

"Ее ведь не оставишь одну. Все равно, хочешь или не хочешь, а надо идти. Стояла на транспортерной ленте. Перед этим был там прилет. Я ее забрал, и только забрал буквально в дом, а там уже прилет и транспортерной ленты нет. Или стояла вот, например, у ворот, вот только загнал ее в дом – прилет. А в этом месте, где она стояла уже в воротах, металл – пробита дыра", – рассказал Владимир.

Сейчас супруги живут в Харькове. Волонтеры и неравнодушные подписчики помогли им обустроиться на новом месте.

"Привезли посуду, газовый баллон заправленный, матрасы. Все это собрали. Сюда приехали. Они приехали с одной сумкой, без тапочек. Это все подписчики", – отметил волонтер Виталий.

Несмотря на такую безумную поддержку, Любовь вместе с мужем мечтают вернуться в родной Бахмут.